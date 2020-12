Taucht ein ins Luxemburger Winter-​​Wonderland

Es fühlt sich an, als wäre es schon eine Ewigkeit her, doch tatsächlich ist erst genau eine Woche vergangen, seitdem das Großherzogtum von einer ersten hauchdünnen Schneehülle bedeckt war. Seither hat sich in puncto weihnachtliches Wetter leider nicht mehr viel getan, allerdings ist der Schnee zum Heiligabend noch nicht vom Tisch – das behaupten zumindest zahlreiche Meteorologen. Die Hoffnung bleibt also weiterhin bestehen.

Damit ihr trotz Regen, kurzen Tagen und grauem Himmel langsam aber sicher in feierliche Stimmung kommt, haben wir die schönsten Schnee-Bilder ausgesucht, die ihr uns habt zukommen lassen. Immerhin sind es mittlerweile nur noch neun Tage bis zum Fest der Feste. Also legt euch eure liebsten Christmas-Songs auf, macht die Lichterketten am Weihnachtsbaum an und genießt die von euch festgehaltene winterliche Landschaft. Vielleicht passiert ja dann doch noch ein kleines Weihnachtswunder.

(lm/L'essentiel)