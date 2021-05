Am Donnerstag feiern wir unsere Kurven!

In den sozialen Netzwerken kann man aktuell wieder unzählige Transformationsbilder bestaunen – aus Winterspeck mach Sixpack. Immerhin steht doch bald schon der Sommer vor der Tür. Zeit für den perfekten Beach-Body. Aber nicht heute! Denn am 6. Mai ist «No Diet Day», also der Anti-Diät-Tag. Weg mit dem kleinen Salätchen, das Dir eh nur Frustfalten beschafft, und gönn Dir stattdessen mal so richtig! Die Osterschokolade muss doch eh langsam mal gefuttert werden, bevor sie noch schlecht wird.

Sinn dieses Aktionstages ist es tatsächlich gegen Schlankheits- und Diätenwahn anzukämpfen. Er wurde 1992 von der Feministin Mary Evans Young ins Leben gerufen, als sie gerade selbst die Folgen einer Anorexie überstanden hatte. In Zeiten von #bodypositivity müsste man eigentlich denken, Leute würden andere Menschen nicht mehr aufgrund ihres Körpergewichts oder ihrer äußeren Erscheinung verurteilen – doch Social Media belehrt uns jeden Tag eines besseren.

Darum lasst uns wenigstens heute unsere Rundungen oder eben Nicht-Rundungen, zelebrieren und zwar bestenfalls mit einer Speise, die unsere Geschmacksnerven explodieren lässt. Mit leckerem Essen scheint ihr euch immerhin auszukennen, wie eure Lieblingsgerichte in der Diashow zeigen. Wer vergessen hat, uns ein Bild seiner liebsten Mahlzeit zu schicken, kann immer noch ein Foto per E-Mail an community@lessentiel.lu schicken.

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(L'essentiel)