Fans vergleichen «Tatort»-​​Bösewicht mit Johnny Depp

Christopher Schärf («Der Pass», «Janus») hat einmal mehr sein schauspielerisches Talent unter Beweis gestellt: Am Sonntagabend schlüpfte er für den Saarbrücken-«Tatort» in die Rolle des narzisstischen Mörders Anton Mahler. Auch auf Twitter war der Schauspieler DAS Gesprächsthema Nummer 1, hier ging es aber mehr um sein Aussehen.

Viele Zuschauer erinnerte er nämlich (zumindest optisch) an den berühmten Hollywood-Star Johnny Depp. So schrieb ein User auf Twitter: «#tatort heute mit hochkarätiger Besetzung: Johnny Depp». In einem weiteren Kommentar heißt es: «Der #Tatort heute mit Johnny Depp war echt gut.»

Der #Tatort heute mit Johnny Depp war echt gut. — Herr Baal (@herr_baal) April 11, 2021

Johnny Depp wird zum Twitter-Trend

Innerhalb kürzester Zeit avancierte Johnny Depp zum Twitter-Trend. Bei einigen Usern sorgte das für Verwirrung: «#Tatort und Johnny Depp in einem? Das ist schon leichte Verwirrung da oben im Kopf. Dachte schon was geht denn da ab», wunderte sich ein Nutzer. Andere fanden zudem, dass Schärf Depp überhaupt nicht ähnlich sieht. «Bitte der sieht null aus wie Johnny Depp», tat ein Zuschauer seine Meinung kund. «Können wir jetzt die albernen Vergleiche lassen? Ein Oberlippen- und Kinnbart - sonst noch Ähnlichkeiten!?», fragt ein anderer.

Nanu, Jonny Depp ist auch dabei? #Tatort — Daniel (@Daniel67786787) April 11, 2021

Bitte der sieht null aus wie johnny depp #Tatort — Scala (@Scala9111) April 11, 2021

Ich: Mama, ich will Johnny Depp.

Mama: Wir haben noch Johnny Depp zuhause.



Johnny Depp zuhause:#Tatort pic.twitter.com/5xjZJscb4a — Marc Elvers (@mrc_lvrs) April 11, 2021

Johnny Depp. Nur zur Erinnerung. Können wir jetzt die albernen Vergleiche lassen?

Ein Oberlippen- und Kinnbart - sonst noch Ähnlichkeiten!?#Tatort pic.twitter.com/5xwkhBMRJT — tifforce1 (@tifforce1) April 11, 2021

Haha, hat schon einer den "Johnny Depp auf Wish bestellt" Witz gebracht? Haha#Tatort pic.twitter.com/EwWTVDE9yQ — SpaceCat (@SpaceCatse) April 11, 2021

Darum ging es im «Tatort: Der böse König»

«Tatort, Der böse König.» In Ludwigshafen wird ein Kioskbetreiber brutal erschlagen. Auf den ersten Blick sieht es nach Raubmord aus, doch in der Luftröhre des Toten sind Münzen. Das lässt Lena Odenthal und Johanna Stern vermuten, dass es ein persönliches Motiv für die Tat geben könnte. Ihre Ermittlungen konzentrieren sich auf zwei Männer. Anton Maler gibt sich charmant und so entgegenkommend, dass es schon wieder verdächtig wirkt. Jannik Berg dagegen versucht, den Ermittlerinnen auszuweichen...

(L'essentiel/red)