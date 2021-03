Was würdet ihr zum Weltkulturerbe benennen?

Frankreich will das Baguette als immaterielles Kulturerbe der Unesco anerkannt wissen. Können und Kultur rund um das Baguette seien als französischer Kandidat für die Aufnahme in die repräsentative Liste für den Zeitraum 2021-2022 ausgewählt worden, teilte das Kulturministerium in Paris am Freitag mit. Die Geschichte des Baguettes reiche bis ins 17. Jahrhundert zurück und landesweit sei es das beliebteste Brot.

Zum kulturellen Erbe gehören nicht nur Denkmäler, sondern auch Traditionen oder Ausdrucksformen, die wir von unseren Vorfahren übernommen und an unsere Nachkommen weitergegeben haben. So beispielsweise mündliche Überlieferungen, darstellende Künste, Rituale und vieles mehr, weshalb auch das immaterielle Erbe als schützenswert gilt. Heutzutage gehören dazu die Handweberei in Oberägypten, Kamelrennen in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder das irische Harfenspiel. In Luxemburg stehen die «musikalische Kunst der Jagdhornbläser» und die Tanzprozession von Echternach auf der Liste.

Wenn ihr etwas für das immaterielle Kulturerbe benennen dürftet, sei es eine Delikatesse, ein Brauch oder ein Handwerk – aus Luxemburg oder anderswo her – was wäre es? Schreib es uns in die Kommentare oder per Mail an community@lessentiel.lu.

