Ein Weihnachtsgewinnspiel voller Emotionen!

Artikel per Mail weiterempfehlen

Keiner von ihnen ahnte etwas, so dass bei den Überraschungen auch schon mal Tränen der Freude flossen. Eigentlich sollten wir nur einen Teilnehmer auswählen, aber eure Geschichten haben uns so berührt, dass wir uns schlussendlich dazu entschieden haben, dieses Jahr fünf Leute glücklich zu machen!

Ryan, ein lebhafter, kleiner Junge mit einer seltenen Krankheit, wird dank seiner Nintendo Switch, von der er lange geträumt hat, das beste Weihnachtsfest aller Zeiten erleben können.

Nach einem sehr schwierigen Jahr, wird Maria mit ihren Kindern ein Wochenende im Europa-Park genießen.

Herr Destenay seinerseits wird mit drei seiner Verwandten in Tunesien Cocktails schlürfen können. Für ihn ist es die Gelegenheit, endlich zu reisen, was er in der Vergangenheit nicht tun konnte.

Maria Catarina, die schon immer eine Kreuzfahrt machen wollte, wird bald das Mittelmeer für sieben Tage befahren. Nachdem sie viele Opfer für ihre Familie gebracht hatte, wollte sich ihre Tochter erkenntlich zeigen.

Cedric, ein begeisterter Skifahrer, wird – dank seiner Frau Anaïs, die immer für ihn da war – mit seiner ganzen Familie von den Schweizer Pisten heruntersausen können. Nach einem sehr schwierigen Jahr 2018 können sie das Jahr so positiv abschließen.

«L'essentiel» dankt allen Teilnehmern für diese wunderbaren Geschichten sowie allen Partnern: Saturn Luxembourg-City, Europa-Park, Luxair Tours, Neptun Cruises Luxembourg sowie dem Skigebiet Haute-Nendaz - Wallis Schweiz.

(L'essentiel)