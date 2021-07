Wird der graue Sommer zum Stimmungskiller?

Rekordhitze, Hitzewelle, Sonne: Alles Begriffe über die wir aktuell viel lesen, aber fern der Luxemburger Realität liegen. Der Sommer im Großherzogtum lässt zu wünschen übrig, denn außer Grau und Nass, hat er den Einwohnern des Landes noch nicht allzu viel beschert. Das andere Extrem will man selbstverständlich auch nicht miterleben, doch die Nase mal Richtung Sonne recken und ein paar Sommersprossen sprießen lassen – das dürften sich derzeit so einige wünschen. Zumal so mancher Urlaub coronabedingt auch wieder auf der Kippe steht.

Langsam scheint nicht nur die Pandemie, sondern auch die Wetterlage an der Moral der Leute zu kratzen. Denn geht es so weiter, werden tatsächlich noch eine ganze Reihe an Plänen wortwörtlich ins Wasser fallen. Und obwohl es laut Wettervorhersagen für die kommende Woche einen Lichtblick zu geben scheint, wollen wir von euch wissen: Wie kommt ihr durch die grauen «Sommer»-Tage? Wird das Wetter in Luxemburg langsam aber sicher zum Stimmungskiller? Stimmt unten ab!

