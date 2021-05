Netflix teasert «Haus des Geldes»-​​Start an

Zu sphärischen Klängen von einem Cover des Linkin Park-Hits «In The End» flimmern die bleihaltigen Bilder zur finalen fünften «Haus des Geldes»-Staffel über den Bildschirm, deren zehn Folgen der Streaming-Gigant offenbar möglichst lange ausschlachten will. Entsprechend werden aus einer Staffel zwei Halbstaffeln, von denen die erste am 3. September 2021 startet und die zweite am 3. Dezember 2021.

Allzuviel Neues zu sehen gibt es außer reißerischen Action-Close-Ups leider nicht. Ob die Geschichte um den zweiten großen Raub der Verbrecher-Gruppe gekonnt zu Ende geführt wird, oder ob Chesters Zeilen «I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter» ironischerweise auch bei der Final-Qualität Programm sind, wird sich also erst Ende des Jahres zeigen.

(dm/L'essentiel)