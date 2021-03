Déi Gréng-​​Minister wollen Schub für die E-​​Autos

Die Déi Gréng-Minister wollen die Elektromobilität mit der «Stroum Beweegt»-Initiative in Luxemburg noch deutlicher pushen. Carole Dieschbourg (Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung), François Bausch (Mobilität und öffentliche Arbeiten) und Claude Turmes (Raumplanung und Energie) haben sich am heutigen Mittwochmorgen auf einer Pressekonferenz auf dem Kirchberg in Luxemburg gemeinsam dafür eingesetzt. Die Initiative zielt darauf ab, die Elektrifizierung im Verkehr zu fördern, private und öffentliche Akteure zu koordinieren. Zudem soll eine Charta für die beteiligten Akteure, eine Austauschplattform, ein Label und schließlich eine übersichtliche Website eingerichtet werden, auf der sich die Bevölkerung zum Thema informieren kann.

Nachdem Carole Dieschbourg zunächst bedauerte, dass der Verkehrssektor immer noch für 67 Prozent der Treibhausgasemissionen in Luxemburg verantwortlich ist, erinnerte sie an die nationalen Ziele in Bezug auf die Elektromobilität. Bis 2030 müssen 49 Prozent der Autoflotte des Großherzogtums aus Elektroautos oder Plug-in-Hybriden bestehen. Um dies zu erreichen, hat die Regierung den Sektor bereits mit hohen Subventionen gefördert: 6,1 Millionen Euro für Elektroautos, 1,95 Millionen Euro für Hybridautos, 1,6 Millionen Euro für Fahrräder und 1,97 Millionen Euro für Pedelecs.

Nach Angaben der Regierung waren im Februar 2021 10.572 Elektroautos und 835 Elektromotorräder, -vierräder oder -mopeds in Luxemburg registriert. Auch was den öffentlichen Verkehr angeht, hat man große Ambitionen. Von aktuell sieben Prozent der Gesamtstrecke, die von RGTR-Bussen im Jahr 2020 elektrisch zurückgelegt werden, will die Regierung bis 2025 auf 50 Prozent steigern. Im Jahr 2030 soll die «Elektrifizierung aller Linien» erreicht sein, so Verkehrsminister Bausch.

Um auch bei den Privat-Fahrzeugen immer genug Strom im Akku zu haben, gebe es mittlerweile in Luxemburg 27,31 Ladepunkte pro 100 Kilometer. Damit reiht sich das Großherzogtum knapp hinter dem Ladepunkte-Europameister Niederlande (29,38 Punkte/100 Kilometer). Belgien liegt mit 21,6 Punkten/100 Kilometer bereits weiter zurück, während Deutschland mit lediglich 7,5 Punkten/100 Kilometer weit abgeschlagen ist.

