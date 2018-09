Hurrikan rettet Kalb vor dem Schlachthof

Der sturmgeplagten US-Ostküste drohen nach dem Durchziehen des Hurrikans Florence weiterhin gefährliche Überschwemmungen. Immer noch treten Flüsse über die Ufer, die Zahl der Toten stieg auf 31.

Doch nicht nur für Menschen war der Hurrikan eine Katastrophe, auch zahlreiche Tiere verloren ihr Zuhause. So machten sich Retter der Tierschutzorganisation Skylands Animal Sanctuary and Rescue auf die Suche nach hilfsbedürftigen Vierbeinern und fischten drei völlig unterkühlte Welpen aus dem Wasser. Die größte Herausforderung sollte jedoch in der Nähe eines Stalls auf sie warten: Ein Kalb, das sich verzweifelt über Wasser zu halten versuchte.

Wahre Höchstleistung

«Wir fingen sie mit einem Halfter am Kopf ein», erklärt Tierschützerin Stura. «Um ihren Kopf über Wasser zu halten, befestigten wir sie am Boot, so konnten wir sie in Sicherheit ziehen.» Die Rettungsaktion forderte wahre Höchstleistungen. «Das Kalb hatte so viel Energie verloren, dass sie nur noch von Adrenalin und Angst getrieben war», so Stura weiter, «als wir eine Wasserhöhe erreichten, die sie nicht mehr tragen konnte, drohte sie zu versinken.» Die Retter mussten das völlig entkräftete Tier aus dem Wasser ziehen.

Eine gute Sache hatte die Katastrophe allerdings: Das Kalb, dessen Bestimmung es gewesen wäre, auf dem Teller zu landen, wurde vom Bauer begnadigt. Die Tierschützer dürfen sie behalten.

Hast du auch eine besondere Geschichte, die du erzählen willst? Schreib uns ein Mail!

Community-Push:

Du willst nie wieder spannende Umfragen zu aktuellen Themen, lustige Leser-Fotos, die neuste Beratung von Dr. Sex, knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere unseren Community-Push in der App!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(L'essentiel/mua)