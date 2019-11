Jetzt ist volle Konzentration gefragt! «The Tatsache that tu peux lire this article ouni opzehalen to think est un talent trés few Menschen hunn», steht in dem Post, der gerade auf Facebook viral geht. Er mischt vier Sprachen: Luxemburgisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Lesen und verstehen können ihn also nur Menschen, die viersprachig sind. Oder anders gesagt: Menschen, die Le Franglëtzdelish beherrschen!

Hier kommt der Text in Franglëtzdelish

Alles verstanden?

Manch Schüler hat schon Schwierigkeiten, Texte in einer Sprache zu lesen oder zu schreiben. Vier Sprachen zu beherrschen, zeige daher, dass die Leser wahre Genies seien, schreibt der Autor. In jedem Fall besitzen sie eine Fähigkeit, die nur die Wenigsten besitzen – eine Art Superpower also!

Wann fühlt ihr euch wie Superhelden und wann habt ihr bei all den Sprachen im Land nur noch einen Knoten im Kopf? Erzählt uns davon!

(L'essentiel)