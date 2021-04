Wurdet ihr heute auch schon aufs Glatteis geführt?

Ging es euch heute auch schon so? Ihr seid aufgestanden, habt das Radio angeschaltet, eure liebsten Apps durchstöbert und seid dabei auf kuriose, ja gar unglaubliche Meldungen gestoßen? Am Frühstückstisch erzählten eure Mitmenschen Dinge, die euch irgendwie ziemlich überraschten, oder mit denen ihr ja schon lange gerechnet habt? Dann könnte das daran liegen, dass heute der erste April ist. Falls im Familienkreis heute also schon Themen wie: plötzliche Schwangerschaft, Abschaffung der Maskenpflicht oder ein Lottogewinn aufgekommen sein sollten, fragt lieber noch einmal genau nach.

Doch nicht nur im Familien- und Freundeskreis wird sich angeschwindelt, dass sich die Balken biegen, auch Unternehmen nutzen diesen Tag gerne, um ihre Kunden hinters Licht zu führen. Dabei ernten sie allerdings nicht immer ein positives Echo. Vor wenigen Tagen erst fiel der Autobauer VW mit seinem verfrühten Aprilscherz negativ auf, bei dem es hieß, er habe sich von «Volkswagen» in «Voltswagen» umbenannt. Auch Elon Musk schoss sich 2018 mit der Meldung zum Bankrott seiner Firma ein Eigentor. Der Kurs der Tesla-Aktie sank um 6 Prozent. Eine solche Geschichte wird ihm in nächster Zeit wahrscheinlich auch keiner mehr abkaufen.

Im vergangenen Jahr wurde sogar dazu aufgerufen, keine Aprilscherze zu machen – jedenfalls nicht zur Corona-Thematik, da die Menschen durch die Pandemie-Situation verunsichert waren und die Lage an Absurdität kaum zu übertreffen sei. In diesem Jahr trauen sich vielleicht wieder mehr Leute zu scherzen, auch oder vor allem, weil es in den vergangenen Monaten nicht viel zu lachen gab.

