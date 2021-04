Erzähle uns von deinem Karrierewechsel

Die Coronakrise hat die Weltwirtschaft hart getroffen. Stellen wurden abgebaut, Menschen wurden in Kurzarbeit geschickt, oder konnten ihrem Beruf wegen der zahlreichen Schließungen nicht mehr nachgehen. Da müssen Alternativen her, manchmal auch ein radikaler Karrierewechsel, um sich sein Leben weiter finanzieren zu können.

Doch auch unabhängig vom Virus zwingen neue Lebensziele, oder vielleicht die Erkenntnis, dass man seinen bisherigen Job eigentlich überhaupt nicht mag, zum Umdenken. Wenn einen dann der Mut packt, sein Leben umzukrempeln, können ganz schön spannende Geschichten entstehen.

Genau diese Geschichten wollen wir hören! Du arbeitest in Luxemburg und hast dich zu einem gewissen Punkt beruflich komplett neu orientiert? Dann lass uns an deinem ganz persönlichen Abenteuer teilhaben. Hinterlasse uns einen Kommentar, oder schreib uns eine E-Mail an community@lessentiel.lu. Wir freuen uns auf deine Nachricht!

