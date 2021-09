Wir wollen die buntesten Schulranzen sehen!

Die Rentrée steht vor der Tür! Ab heute Abend führen die Eltern Luxemburgs wieder DIE tägliche Diskussion mit ihren Kindern: Hast Du auch Deinen Schulranzen gepackt? Bist Du sicher, dass Du nichts vergessen hast? Wann hast Du nochmal Sport – denke bitte an Deine Sporttasche! Ich habe dir schon 100 Mal gesagt: «Der Ranzen wird abends gepackt!»

Also ihr Lieben: Sucht schnell euer ganzes Schulzeugs zusammen und sobald ihr ready seid, haben wir auch noch eine kleine Hausaufgabe für eure Eltern. Wenn Dein Kind gerade super stolz auf seine neue Schultasche ist, dann schick uns doch bitte ein Foto davon per E-Mail an community@lessentiel.lu.

L'essentiel-App Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere den Community-Push in unserer App (für iPhone oder Android) und Du verpasst nichts mehr! Social Media Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter.

(lm/L'essentiel)