7 Tipps zum Tag des Energiesparens

Energie sparen trägt nicht nur dem Umweltschutz bei, sondern er wirkt sich zusätzlich auf die Nebenkosten und damit letztlich den eigenen Geldbeutel aus. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt, mit der sich die Energie fast von selbst spart.

Tipp 1 Energieklasse A+ bis A+++

Beim Kauf von Kühlschränken, Waschmaschinen und anderen Elektrogeräten sollte auf die Effizienzklasse geachtet werden. Am besten man verzichtet auf Geräte der Klassen G bis A und kauft nur A+ bis A+++. Das Geld, das man beim Kauf unter Umständen mehr auf den Tisch legen muss, spart man beim Betrieb in der Regel gleich mehrfach.

Tipp 2 Abschalten statt Stand-by

Auch «Stand-by» kostet Energie und somit Geld. Nach Gebrauch von Geräten sollte der Stecker also aus der Steckdose genommen werden. So wird keine Energie fverschwendet. Wem das zu umständlich ist, kann eine abschaltbare Steckerleiste benutzen. Somit dreht man allen angeschlossenen Geräten auf einmal den Saft ab.

Tipp 3 Kochen mit Deckel

Wer mit dem Deckel auf dem Topf kocht, spart ein Drittel der Energie. Außerdem sollte der Topf anhand der Herdplattengröße ausgewählt werden. Ein im kleinen Topf auf der großen Platte gekochtes Ei ist rausgeschmissenes Geld.

Tipp 4 Wasserkocher statt Herdplatte

Der Wasserkocher erhitzt das Wasser schneller als der Topf auf dem Herd. Was wenige Menschen wissen: Er benutzt auch deutlich weniger Energie als die Herdplatte. Somit kann man durch diese Methode zusätzlich Energie sparen.

Tipp 5 Wäsche kälter waschen

Heutige Waschmittel machen Koch- und Vorwäsche überflüssig. Kleidung sollte somit bei 40 statt 60 Grad gewaschen werden, um Energie zu sparen. Außerdem sollte die Maschine nur dann betätigt werden, wenn sie voll ist. Ökoprogramme der Waschmaschine sparen zusätzlich Wasser und Strom. Auf den Trockner sollte wenn möglich gänzlich verzichtet werden.

Tipp 6 Stoßlüften

Statt die Fenster stundenlang zu kippen, sollte man alle zwei bis drei Stunden stoßlüften. Einige Minuten die Fenster weit zu öffnen reicht schon aus, um die gesamte Raumluft auszutauschen. Dabei kühlt die Wohnung nicht so aus wie bei Dauer-Kipp – und die Heizung verbraucht weniger Energie, um die Räume wieder auf Temperatur zu bringen.

Tipp 7 Verzicht auf Föhn

Der Föhn braucht besonders viel Strom. Deshalb sollte dieser so wenig wie möglich benutzt werden. Vor allem im Sommer trocknen die Haare schnell in der warmen Luft. So wird nicht nur der Geldbeutel geschont, sondern auch die Haare.

Habt ihr noch Ideen, wie man Energie sparen kann? Schreibt eure Tipps in die Kommentare!

