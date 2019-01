So sah «L'essentiel» vor 10 Jahren aus

Auf Facebook, Twitter und Instagram geht derzeit die «10 Year Challenge» viral. In der Promi-Welt posten auch Stars Schnappschüsse, die sie so zeigen, wie sie noch vor zehn Jahren aussahen. Und wie sah unsere Zeitung eigentlich vor zehn Jahren aus? Wir haben in unseren Archiven gestöbert und haben die Nr. 296 ausgegraben. An jenem Freitag sorgte der Betrugsfall des US-Börsenmaklers Bernard Madoff – der ein halbes Jahr später zu 150 Jahre Haft verurteilt wurde – für Schlagzeilen.

Auf den Tag genau – zehn Jahre danach – berichtete Journalist Patrick Théry in der Nr. 2595 über die Planung der Regierung, den Verkauf von Alkohol an Personen unter 18 Jahren zu verbieten. Vor einem Jahrzehnt war Théry übrigens bereits bei L'essentiel tätig. Damals konnten die Leser auf Seite 4 der Printausgabe seinen Artikel über das Reformprojekt, den Religionsunterricht aus der Schule zu verbannen, lesen.

Vor zehn Jahren war es kälter

In der Sportrubrik wurde vor zehn Jahren über den Luxemburger Nationalspieler Stefano Bensi berichtet. Der damals 20-Jährige Angreifer des US-Rümelingen wechselte 2009 zum belgischen zweitligisten KMSK Deinze. Doch das Abenteuer war nur von kurzer Dauer. Denn bereits nach elf Spielen und zwei Toren zog es den Luxemburger wieder ins Großherzogtum. Zehn Jahre sind seither vergangen und es ist wieder einmal Transfer-Zeit. Diesmal sorgt ein weiterer Luxemburger für Schlagzeilen. 2019 verlässt Vahid Selimovic den FC Metz, um den zypriotischen Verein Apollon Limassol beizutreten.

Außerdem wurde die Comic-Rubrik «BD» in «Détente» umgenannt. Allerdings finden die Leser dort immer noch den kleinen Nelson sowie Rätselspaß. Die Wettervorhersagen befinden sich weiterhin auf der letzten Seite der Zeitung. Im Vergleich zu den Temperaturen vom 16. Januar 2019 (1 Grad Celsius) zeigte das Thermometer am gleichen Datum zehn Jahre davor in der Stadt Luxemburg -4 Grad Celsius an.

(fl/L'essentiel)