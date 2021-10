Du setzt Dich für Tierschutz ein? Erzähl uns mehr!

Am «World Animal Day» richten wir uns an die Tierschützer unter euch. Selbstverständlich setzen sich Menschen, die für Tiere einstehen, nicht nur am 4. Oktober mit der Materie auseinander. Dennoch ist der Anlass ein günstiger, um unsere Mitmenschen für diese Thematik zu sensibilisieren.

Helft uns mit euren Erfahrungen, andere Menschen zum Nachdenken anzuregen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, unseren Mitbewohnern dieser Erde zu helfen und ihnen ein würdiges Leben zu ermöglichen. Setzt Du Dich für den Tierschutz ein? Dann erzähl uns gerne mehr davon, damit wir eure Geschichten teilen können. Schick uns einfach Deine Erlebnisse (gerne auch mit Foto) per E-Mail an community@lessentiel.lu.

(lm/L'essentiel)