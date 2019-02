Diese Apps bringen Sie heute auf Wolke sieben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Heute ist Valentinstag! Vielleicht haben Sie ja ausnahmsweise einmal Lust, von der traditionellen Routine abzuweichen. Wenn Sie schon ständig das Smartphone in der Hand haben, ist es an der Zeit, es weise zu benutzen, um dem heutigen Tag etwas Pep zu bringen und aus dem 14. Februar einen Tag zu machen, an den sie sich als Paar für immer erinnern werden!

Um Ihnen dabei zu helfen, hat die belgische Zeitung DH für Sie ein paar kinky Apps im Apple Store und in Google Play gefunden. Genug, um ihrem Valentinsabend nicht nur eine virtuelle Dimension zu verleihen. Versuchen Sie es und erzählen Sie uns davon! Wenn Sie ein großer Fan von erotischen Apps sind, dann teilen Sie diese doch bitten mit uns in den Kommentaren!

1. Dés coquins

Diese App geht direkt ans Ziel. Sie gibt sich als «das ideale Spiel, um das Sexleben aufzupeppen». Mit einer durchschnittlichen Benutzerbewertung von 4,3 von 5, scheint diese App in der Lage zu sein, Ihre Wünsche durch erotische Strafen zu erfüllen. «Dés coquins» verspricht Ihnen sogar «eine sehr heiße Nacht».

2. Between

Sie sind bereits in einer Beziehung und suchen nach einer Art und Weise, eine Liebeserklärung der etwas anderen Art zu machen? Dann ist «Between» gerade das Richtige für Sie. Diese App ermöglicht Ihnen, intensiver zu kommunizieren und starke Momente viel leichter zu speichern. Bewertet wurde die App außerdem mit einer Note von 4,5 von 5.

3. Flirtmoji

Wenn Sie sich von Emojis nicht trennen können, dann ist «Flirtmoji» bestens für Sie geeignet. Mit dieser App werden Sie möglicherweise auf Wolke sieben schweben. Insgesamt 450 neue Emojis stehen Ihnen zur Verfügung, um ihre kleinen Liebeserklärungen mit einer der zahlreichen kleinen Ikonen zu versehen.

4. Pocket Kamasutra

Es ist wahrscheinlich nicht notwendig, Ihnen eine Zeichnung zu machen. «Pocket Kamasutra» verspricht Ihnen ganz bestimmt eine heiße Nacht zu verbringen. Wenn Sie mit einer der Stellungen einen Rießenspaß hatten, dann können Sie diese auch speichern.

5. Jeu couple

Wer kennt es nicht? «Wahrheit oder Pflicht» ist ein beliebtes Partyspiel. Nun können Sie es auch auf Ihrem Handy spielen. «Jeu couple» heißt die App, auf der es tausende von Strafen bei der erotischen Spielerei gibt. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit Ihre eigenen Strafen zu erstellen. Viel Spaß!

(Frédéric Lambert/L’essentiel)