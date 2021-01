Pommesliebhaber wissen selbtverständlich, dass Belgien das Land der Fritte ist. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch die Website Gourmandiz kürzlich das Ranking von Les Friteries mit den zehn besten Pommesbuden des Landes veröffentlicht hat. Also Pommes-Fans aufgepasst! Schon kurz nach der Luxemburger Grenze könnt ihr besonders gut frittierte Kartöffelchen spachteln.

Laut Les Friteries gehören zwei Läden in der belgischen Provinz Luxemburg in die Top Ten: Die Pommesbude «Johanna» in Tintigny belegt Platz 4 und «Dewit» in Athus, ein Steinwurf von Rodingen und Petingen entfernt, ergattert Platz 5. Der auch bei Luxemburgern bekannte Laden schafft es seit 2015 jedes Jahr in das Ranking. Für die besten muss man dann aber doch etwas Fahrt in Kauf nehmen – die soll es bei der Friterie «Chez Gilbert» in Bois-de-Villers geben.

Und was ist euer Geheimtipp? Wo gibt es die besten Pommes in Luxemburg – oder anderswo – und was macht sie so gut? Schreibt es uns in die Kommentare!

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(mei/fl/L'essentiel)