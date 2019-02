Machen Sie mit bei unseren Instagram-​​Stories

Artikel per Mail weiterempfehlen

Jeden Tag folgen mehr und mehr Menschen L'essentiel in den sozialen Netzwerken. Während unsere Facebook-Seite und unser Twitter-Account schon seit Jahren zuverlässig mit Neuigkeiten rund um Luxemburg versorgen, wächst auch unser Instagram-Account stetig. Dort können unsere Leser jetzt auch in den Stories ganz einfach auf tagesaktuelle Themen aus dem Großherzogtum reagieren und in den Kommentaren mitdiskutieren.

Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Sei es über unsere Artikel über die Preiserhöhung der SNCT, Umfragen zum Rauchen auf der Terrasse, Diskussionen zu Kernenergie oder einfach nur über das Wetter – Wir freuen uns, mithilfe von Instagram noch interaktiver zu werden und wollen Ihrer Stimme über die Plattform Gehör verschaffen.

Da wir uns unseren Account mit unseren französischen Kollegen teilen, wird natürlich auch die ein oder andere Geschichte in französischer Sprache präsentiert. In den kommenden Wochen werden wir Ihren Instagram-Feed in beiden Sprachen täglich mit News und Geschichten rund um Luxemburg versorgen. Folgen Sie uns!

