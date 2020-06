Ist sie noch mürrischer als Grumpy Cat?

Die Trauer in der Internetgemeinde war groß, als Grumpy Cat im vergangenen Mai in den Katzenhimmel aufstieg: Egal, ob als Meme in den sozialen Medien oder als Bild auf Frühstückstassen: Die ewig schlechtgelaunte Katze war ein Internetphänomen.

Nun hat Grumpy Cat eine Nachfolgerin. Sie hört auf den Namen Kitzia, kommt aus Florida und ist mindestens ebenso hässig wie Grumpy Cat. Ganz so beliebt wie Grumpy Cat ist Kitzia noch nicht. Aber immerhin hat sie bereits über 76.000 Follower auf Instagram.

Genau wie Grumpy Cat bringt es Kitzia fertig, auf keinem einzigen Foto auch nur ansatzweise gut gelaunt oder nur schon freundlich auszuschauen. Gerade aber die Vielfalt an verschiedenen Gesichtsausdrücken macht Kitzia bei den Fans äußerst beliebt. Meistens ist Kitzia aber genau das, was Grumpy Cat auch schon war: Schlecht gelaunt und mürrisch, egal in welcher Lebenssituation.

(L'essentiel/Reto Heimann)