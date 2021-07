Das Nutri-​​Score-​​System hat Mühe sich durchzusetzen

Seit vergangenem Monat können inländische Unternehmen ihre Lebensmittelverpackungen mit dem Nutri-Score-Logo versehen. Das Nutri-Score-System wurde im Jahr 2017 in Frankreich ins Leben gerufen. Es soll die Nährwertqualität eines Produkts für den Verbraucher verdeutlichen. So kann je nach Zusammensetzung des Rezepts jede Lebensmittelverpackung als A, B, C, D oder E eingestuft werden – wobei A für Produkte steht, die für eine gute Ernährung günstig sind. Das Ministerium für Verbraucherschutz hat im Juli eine Informationskampagne zur Aufklärung über dieses Konzept lanciert.

Und dafür besteht Bedarf. Denn in den Geschäftsregalen steht das Nutri-Score-Logo nicht unbedingt im Vordergrund. Bei Cora, im Einkaufszentrum City Concorde zum Beispiel, wurden überall in der Lebensmittelabteilung des Supermarkts kleine Informationstafeln installiert. Darauf befindet sich ein QR-Code, über welchen der Verbraucher Zugang zu einer Webseite erhält, doch zahlreiche Produkte sind nicht mit dem Logo versehen. Und den Verbrauchern ist das System auch nicht unbedingt bekannt.

«Ich kaufe ein, wonach ich Lust habe»

«Ich habe keine Ahnung, was das ist». So lautete die Antwort eines darauf angesprochenen Kunden, der gerade eine als B eingestufte Pizza Prosciutto in seinen Einkaufswagen legte. Bevor er das System als Einkaufsmaßstab betrachte, wolle er sich vorerst darüber informieren. Das Gleiche gilt auch für Daniel, der sich in der Metzgereiabteilung aufhielt. «Ich habe zwar davon gehört, aber ich war nicht sehr aufmerksam», sagt er. Es sei für ihn bisher kein Einkaufskriterium gewesen.

In Luxemburg sind bisher kaum Produkte mit dem Nutri-Score-Logo versehen. Wenn dies der Fall ist, dann kommen diese meistens aus Ländern, in denen das System bereits länger angewendet ist. Mit seiner Kampagne hat das Ministerium für Verbraucherschutz übrigens darauf hingewiesen, dass «die Verwendung des Nutri-Score freiwillig bleibt». Für Lisa mache das Logo ohnehin keinen Unterschied. «Das Nutri-Score-System ist mir zwar bekannt, aber ich achte nicht darauf, sondern kaufe ein, wonach ich gerade Lust habe», sagt sie.

(jw/L'essentiel)