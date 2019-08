Mädchen wegen Squat-​​Challenge in Lebensgefahr

Die Diagnose anstrengungsbedingte Rhabdomyolyse wird nur selten gestellt. Wenn, dann vor allem nach hochintensiven Workouts mit kurzen, harten Muskelbelastungen – beispielsweise nach Crossfit-Einheiten, bei denen viele Sprünge und schwere Gewichte Teil des Trainings sind. Doch auch sie sind nicht per se gefährlich.Problematisch wird es erst dann, «wenn sich zwei Dinge zu einer unheiligen Allianz paaren: Wenn Trainer oder Trainierende den eigentlichen Sinn von Training nicht verstanden haben und Trainer demonstrieren wollen, wie tough sie sind, und Trainierende den Motivationsrufen weit über ihre momentanen Grenzen blind folgen», so Muskelforscher Marco Toigo von On Your Marks OYM , dem Kompetenzzentrum für Athletiktraining und Forschung im Spitzensport. Ist die Raumtemperatur hoch und wird zu wenig oder zu viel getrunken, steige das Risiko weiter. Deshalb wird empfohlen, langsam in neue Sportarten einzusteigen, sich erst nach und nach zu steigern und ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.