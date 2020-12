Andere Länder, andere Sitten – wie sauniert ihr?

Ob finnische Sauna, Dampf- oder Aromabad: Besonders im Winter ist Saunieren für viele ein schönes Vergnügen. Rein in die Schwitzhütte und dann ab nach draußen zum Abkühlen – sofern man denn einen kalten Winter erwischt. Doch bei den Gepflogenheiten in der Sauna scheiden sich die Geister. Während mancherorts die Sauna strikt textilfrei ist, würde woanders niemals jemand sein Bade- oder Bikinihöschen lüpfen.

In Luxemburg und Deutschland gilt Bademode in der Sauna als verpönt, in Frankreich sind Nackedeis auf der Saunabank unvorstellbar. Aber noch mehr Länder unterscheiden sich stark in ihrer Saunakultur. Oder sie sind irgendwas zwischen den Nackten und Bedeckten.

Genauso wenig Schamgefühl wie in Luxemburg und Deutschland, dem Land der «Freikörperkultur», hat man in Österreich, Belgien, Polen und in den Niederlanden. Hier gehen Frauen und Männer oft nackt in gemischte öffentliche Saunen. Der Grund dafür ist nicht frivoler Natur: Hauptziel ist die Hygiene. Keime setzen sich in der Badekleidung leichter fest und werden so in die Sauna transportiert. Und nebenbei verleitet das bedeckende Höschen dazu, das Handtuch nicht als Sitzunterlage zu nutzen.

Mixformen, wo Kulturen aufeinandertreffen

Vor neugierigen Blicken schützen will man sich auch in Großbritannien und Italien – mit Ausnahme Südtirols. Auch in Skandinavien sind nackte Männer und Frauen beim gemeinsamen Saunieren unüblich. Hier geht man meist mit Badebekleidung in eine gemischte Sauna. In Schweden und in Finnland ist es zwar üblich, die öffentliche Sauna nackt zu nutzen, aber stets getrennt nach Geschlechtern. Falls es an einem See oder in einem Hotel tatsächlich mal nur eine Sauna gibt, wechseln sich Frauen und Männer entweder stunden- oder tageweise ab oder ziehen Badeklamotten an.

In der Grenzregion greift man wegen der unterschiedlichen Kulturen zum Teil auf gemischte Lösungen zurück. So gibt es beipielsweise im Saarland Saunen, die sowohl einen Textilbereich als auch einen Nacktbereich haben. Oder spezielle Tage, an denen der ganze Wellnessbereich nur für Unbekleidete zur Verfügung steht.

Die Schweiz ist dieses Mal nicht unparteiisch, sondern hybrid: In der nördlich gelegenen Deutschschweiz saunieren Männer und Frauen in der Regel gemeinsam und nackt, während in konservativeren Regionen im Süden wie dem Engadin, Tessin und im Wallis in der Mix-Sauna Badebekleidung angesagt ist – wenn nackt sauniert wird, dann sind Männer und Frauen hier meist getrennt.

Zwar sollte man sich in anderen Ländern immer nach den jeweiligen Gepflogenheiten richten, doch für sich selbst gilt wie immer das Motto: Jeder, wie er mag! Wie sieht es bei euch aus?

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

(mei/L'essentiel/dpa)