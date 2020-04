Pralinen-​​Fan droht Nachbarn mit Sturmgewehr

Die Police Grand-Ducale bekam es am Mittwochabend in Howald mit einer nicht gerade alltäglichen Szene zu tun, die mit der Verhaftung eines bewaffneten Mannes auf offener Straße endete.

Nachdem der Mann sich Augenzeugen zufolge am Nachmittag mit zwei anderen Personen betrunken hatte, sorgte er gegen 20.30 Uhr für Aufmerksamkeit. «Er ging die Straße hinunter und fing an, bei den Leuten zu klingeln», so ein L'essentiel-Leser, der weiter erzählt, dass er versuchte die Anwohner zu überreden zu ihm auf die Straße zu kommen, damit er ihnen Pralinen geben könne. Bei der Aktion fiel der alkoholisierte Mann mehrfach hin. «Ein Nachbar alarmierte die Rettungskräfte, weil ein Sturz wirklich hässlich war», berichtet der Augenzeuge weiter. Die kurz darauf eingetroffenen Sanitäter und Polizeibeamte rückten nach einer kurzen Behandlung wieder ab.

Der Behandelte war von der Alarmierung der Rettungskräfte aber derart verstimmt, dass er gegen 22 Uhr erneut in der Straße unterwegs war. «Er kam mit zwei Schusswaffen heraus und fragte die Nachbarn draußen, wer die Polizei gerufen hatte», so der Augenzeuge. Es dauerte nicht lange, bis die Beamten der Police Grand-Ducale wieder vor Ort waren und eine Pistole, sowie ein großes M4-Sturmgewehr beschlagnahmten. Drei weitere Streifenwagen kamen zur Verstärkung und fanden «mehrere Schusswaffen, Messer und Munition» in der Wohnung des Mannes, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Der Mann wurde auf Anordnung des Staatsanwalts ins Krankenhaus gebracht eine Untersuchung wurde eingeleitet.

(jw/L'essentiel)