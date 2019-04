So lange dauert's, bis Paare voreinander furzen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Anfang einer Beziehung schwitzt man nicht, hat niemals niemal sniemals schlechten Atem und muss sich der Luft, die sich nach dem Verzehr von Zwiebeln, Knoblauch oder Linsen im Bauch befindet, auch nicht entledigen. Zumindest will man sich das selbst und seinem Partner so weismachen.

Nun ist es aber so, dass wir alle Menschen sind und das Unvermeidbare irgendwann passiert: ein Pups. Zu welchem Zeitpunkt Paare voreinander das erste Mal einen fahren lassen, haben jetzt Wissenschaftler aus Washington herausgefunden.

10 Prozent furzen direkt nach dem Kennenlernen

Die Ergebnisse der Studie, für die 300 Paare befragt wurden, dürften jedem Furz-Verweigerer den Schweiß auf die Stirn treiben: 10 Prozent der Befragten gaben nämlich an, direkt nach dem Kennenlernen (oder auch währenddessen) darauf los zu furzen. 22,4 Prozent warteten damit etwa vier Wochen. Und bei ganzen 35 Prozent der Befragten kam der First-Pups-Moment nach sechs Monaten.

Das Erstaunliche: Laut der Befragung, ist das auch der Zeitraum, in dem die Paare das erste Mal «Ich liebe dich» sagten. Ob es da einen Zusammenhang gibt? «Aber sicher», meint Studienleiter und Paartherapeut Robert Huizenga. «Das Furzen signalisiert den Verliebten, dass sie sich mit ihrem Gegenüber auf sicherem Boden befinden.» Das Geräusch sei quasi Signal dafür, dass man sich mit dem anderen wohlfühlt – und dass man hofft, dass der andere das auch tut.

Der Paartherapeut geht sogar noch weiter: «Wer regelmäßig vor seinem Partner pupst, stärkt die Bindung enorm.» Es sei eine Art Geheimnis, das man miteinander teilt. Manche Paare würden sich aus der Pupserei ja sogar einen Spaß machen und regelrechte Wettbewerbe veranstalten. Auch das eine Art von gemeinsamem Humor – und der stärke die Beziehung. Na dann.

(L'essentiel/Friday/Gina Buhl)