Wildschwein-​​Großfamilie in Beles auf Tour

Nicht ein, nicht zwei, nein, ganze 14 Wildschweine sind offenbar auf Familienausflug in Beles unterwegs. In Reih und Glied überquert die Rotte eine Wiese im Wohngebiet. Das Video hat uns L'essentiel-Leser Serge geschickt, der wohl auch mehr als überrascht war, als er am Montagvormittag aus seinem Fenster blickte.

Wildschweine leben normalerweise in bevölkerungsarmen Gebieten und sind tagsüber kaum zu beobachten. In waldnahen Wohngebieten dringen sie auf Nahrungssuche aber immer öfter auch in Städte ein. Ein extremes Beispiel: Berlin. In der Großstadt hausen Schätzungen nach inzwischen mehrere tausend Wildschweine.

(mei/L'essentiel)