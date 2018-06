Das sind eure momentane Liebling-​​Songs

Artikel per Mail weiterempfehlen

David fängt gleich mit eine starke weibliche Stimme an. Amy Shark - I said Hi

La Gi steht eher auf Metal und der Song den er gewählt hat, enttäuscht nicht. Quarter Fall - Abikwelle

Etwas mehr relaxt aber genauso machtvoll: Antoine hört sich einen Song von David Bowies Lieblingsbands an. The Pixies - Hey

Mehr Metal wurde uns von Thomas zugeschickt. Aufgepasst, das ist nichts für schwache Nerven! Behemoth - Ora Pro Nobis Lucifer

Jetzt mal was ganz anderes. Madina steht auf Reggaeton und hat hoffentlich den gleichen Hüftschwung drauf wie diese zwei Ladies. Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama

Vor Kurzem waren sie noch in der Rockhal, Gillet beschreibt dieses Lied als «melancholisch in seiner Produktion, das ich trotzdem liebe». A Perfect Circle - The Contrarian

Mendaly hört derzeit ein italienisches Revoluzzerlied, das den Einsatz der Widerstands-Anhängern während des Zweiten Weltkriegs feiert. Wahrscheinlich nachdem Sie «La Casa del Papel» gesehen hat, richtig? Bella Ciao (Original)

Wenn Led Zeppelin und AC/DC ein Kind hätten, würde es wahrscheinlich so klingen. Laurent weiß guten Rock zu schätzen. Greta Van Fleet - Highway Tune

Wieder zurück zu Latino-Rhythmen; Aurélie geht auf guter Pop ab tanzt mit J.Lo bis zum Morgen. Jennifer Lopez - Amor, Amor, Amor

Dieses Lied ist schon ein paar Jahre alt, trotzdem bleibt das ein Klassiker für Kevin. The Killers - Mr. Brightside

Und es geht dem Ende entgegen. Mit einem super rezenten Lied, das uns von Sarah zugeschickt wurde. Maroon 5 ft. Cardi B - Girls Like You

Community-Push:

Du willst nie wieder spannende Umfragen zu aktuellen Themen, lustige Leser-Fotos, die neuste Beratung von Dr. Sex, knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere unseren Community-Push in der App!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(L'essentiel)