Verrate uns Deine Geheimtipps in Luxemburg!

Seit Monaten sitzen wir hauptsächlich zu Hause und das Wetter der letzten Wochen ließ – milde gesagt – zu wünschen übrig. Doch die schöneren Tage sind in greifbarer Nähe und die Motivation, endlich wieder rauszugehen, bei den meisten wohl groß. Während es manche sofort in die Ferne zieht und sie schon eifrig ihren Sommerurlaub planen, wollen wir wissen, welche vielleicht versteckten, wunderschönen Orte das Großherzogtum zu bieten hat. Und hier seid ihr gefragt:

Was sind eure Geheimtipps in Luxemburg? Ob an der Mosel, im Norden des Landes oder direkt in eurer Gemeinde – wo wart ihr vielleicht als Kind schon gerne, wo lässt es sich wunderbar entspannen, welcher Wanderweg gefällt euch besonders gut und wo gibt es die schönste Aussicht? Bei welchem Ort denkt ihr: «Da muss man hin!» – Verratet ihn uns!

Schreibt uns eure persönlichen Tipps in die Kommentarspalte oder schickt sie uns per Mail an community@lessentiel.lu. Wenn euer Tipp gar nicht so geheim ist: Trotzdem her damit! L'essentiel freut sich, neue Orte direkt vor der Haustür mit euch zu entdecken!

