So aktivierst du jetzt bei Whatsapp den Dark Mode

Whatsapp erhält einen Dark Mode. Schon seit letztem September kursieren entsprechende Gerüchte im Internet. Jetzt wurde der Dunkelmodus offiziell vorgestellt. «Der Dark Mode sorgt für einen völlig neuen Look des Messengers», erklären die Macher in einem Blogeintrag.

Bei der Entwicklung der neuen Funktion haben man sich auf die Lesbarkeit konzentriert. «Mit der Wahl der Farben wollten wir die Belastung für die Augen minimieren. Man habe zudem Farben verwenden, die sich nahe an Systemstandards von iPhones und Android-Geräten orientieren», heißt es weiter.

Nutzt man bereits den im System integrierten Dunkelmodus bei iOS oder Android, so wird der Dark Mode automatisch auch bei Whatsapp aktiviert. Voraussetzung ist hier Android 10 oder die iOS-Version 13. Benutzer mit Android 9 und älter finden die Option unter den Whatsapp-Einstellungen > Chats > Design > Dunkel. Die Funktion wird per Update verteilt. Sie soll in den kommenden Tagen für alle verfügbar sein.

(L'essentiel/tob)