Das Netz feiert diese Flugbegleiterin!

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mami Savannah Blum sitzt mit ihrem Mann und ihrer 19 Monate alten Tochter Brittain in Las Vegas im Flugzeug und wartet, bis es in Richtung Reno, Nevada, abhebt. Kurz vor dem Start bricht die kleine Brittain allerdings in Tränen aus.

Flugbegleiterin Jessica eilt zu Hilfe und nimmt der müden Mutter das Baby ab. «Ich hab sie, Mami, setzt dich hin», habe die herzliche Jessica zu Savannah gesagt. Mit Brittain auf dem Arm macht sie die Gepäckablagen im Gang zu.

Sie schafft es damit nicht nur, dass sich das Baby beruhigt, sie bringt Brittain sogar dazu, Küsschen an die anderen Passagiere zu verteilen. Das Video wurde auf Facebook schon über 100.000-mal geschaut, kleine Gesten können eben viel bewirken ...

(L'essentiel/sto)