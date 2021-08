Das Nachtleben ist seit einiger Zeit wieder am Aufleben und aus Corona hat sich sogar noch eine neue Alternative zur 0815-Party ergeben: die Impf-Party. Und nein, hier gibt es keine neuen Cocktails, wie den Vacc on the Beach, den Impf-Tonic oder die Pfizer Colada. Tatsächlich kann man sich bei diesen Events ganz ohne Voranmeldung im Impfbus informieren und anschließend impfen lassen.

Beim e-Lake Festival am vergangenen Wochenende haben bereits 110 Menschen ihre Chance genutzt und sich ihre erste Dosis Vakzin spritzen lassen. Solcher Events seien nun mehrere geplant, das hat Gesundheitsministerin Paulette Lenert in der heutigen Pressekonferenz zum Corona-Zwischenstand nochmals bestätigt. Nun unsere Frage an Dich: Würdest Du Dich auf einer Party impfen lassen? Stimme unten ab.

L'essentiel-App Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere den Community-Push in unserer App (für iPhone oder Android) und Du verpasst nichts mehr! Social Media Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter.

(lm/L'essentiel)