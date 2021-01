«Bachelor» Niko lernt heute nur 17 Frauen kennen

Auch «Der Bachelor» bleibt von der Corona-Pandemie nicht verschont. Zum ersten Mal lernt der Rosenkavalier die sorgfältig ausgesuchten 22 Kandidatinnen nicht bei romantischen Sonnenuntergängen am weißen Strand und blauen Meer kennen. Wegen zahlreichen Aus- und Einreiseverboten und zu hohen Gesundheitsrisiken wurden diesmal nicht nur die Home-Dates, sondern gleich die gesamte Staffel in Deutschland gedreht. Doch damit nicht genug: Gleich die erste Nacht der Rosen am heutigen Mittwochabend fällt dem Virus zum Opfer. Fünf der Ladys sind in Quarantäne statt mit Niko Griesert auf das Liebesabenteuer anzustoßen. Aber vielleicht helfen die Umstände ihm ja, sich die Namen besser merken zu können...

Spannend wird die Staffel für «Bachelor»-Fans aber auch trotz eventuell weniger spektakulärer Kulissen. Zum einen dürfen wir uns sicherlich wie jedes Jahr auf den einen oder anderen Zickenkrieg freuen. Zum anderen könnte dieser durch die aktuelle Lage noch befeuert werden: Darf Niko jetzt eigentlich mit jeder rumknutschen? Gehen die Ladys vorsichtiger an Sache ran als in den Jahren davor, oder werden trotz Corona die Krallen (und Zungen) ausgefahren? Wir dürfen gespannt sein!

Ein weiterer Diskussionspunkt könnte sein, dass es im Leben des Bachelors bereits ein Frau gibt: seine Tochter. Von «Ach, ist das süß!» bis «Kinder sind ein absolutes No Go!» dürfte auch da wieder alles dabei sein. Ob das heute Abend allerdings schon Gesprächsstoff wird, ist noch nicht bekannt. Und auch, ob Niko den Ladys überhaupt gefällt, werden wir erst ab 20.15 Uhr erfahren. Das eine oder andere «Boah sieht der gut aus», oder «Was für ein Traummann» aus den Mündern der zukünftigen Influencerinnen und Dschungelkandidatinnen klingt uns jedenfalls jetzt schon in den Ohren.

(lm/L'essentiel)