Welches Konzert hast Du zuletzt besucht?

Konzerte zu besuchen, ist wohl eine der Aktivitäten, die vielen von uns in den vergangenen Monaten am meisten gefehlt hat. Da den Konzerthallen des Landes und Umgebung langsam wieder Leben eingehaucht wird, richten wir uns heute an diejenigen, die bereit sind die Tanzschuhe wieder auszupacken!

Hast Du seit der Rückkehr des Nachtlebens bereits ein Konzert besucht, oder vielleicht Karten für einen anstehenden Gig ergattert? Oder gehörst Du zu denen, die sich noch nicht richtig trauen, und 2019 oder Anfang 2020 zuletzt eine Bühne aus direkter Nähe gesehen haben?

Verrate uns in den Kommentaren welches Konzert Du zuletzt besucht hast!

(lm/L'essentiel)