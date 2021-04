Erzähle uns deine skurrilste Online-​​Dating-​​Erfahrung

Bereits vor Corona war die Partnersuche für viele nicht einfach: Der Job ließ kaum Zeit zum Ausgehen, Partys waren noch nie so dein Ding, die Schüchternheit hat dir einen Strich durch die Rechnung gemacht, oder die Person der Begierde ließ sich einfach nicht von seiner Freundesgruppe lösen. Seit einem Jahr hat sich das Kennenlern-Prozedere allerdings noch weiter verkompliziert. Corona. Weder Partys noch Club- oder Kneipenbesuche, und soziale Kontakte sind nichts weiter als eine ferne immer verschwommenere Erinnerung. Die Lösung für viele Singles? Tinder und Co.!

Dass man dort nicht zwingend auf den Traumpartner stößt, ist bereits seit dem Aufkommen von Dating-Plattformen kein Geheimnis mehr. Ein Haufen unehrlicher oder perverser Personen tummeln sich in den Tiefen des Swipe-Meeres, die Auswahl ist nicht unbedingt die, die man sich gewünscht hätte und wieder mal endet die Suche nach der Liebe in einer großen Enttäuschung. Ja, ja, sehr drastisch formuliert. Aber wer schon mal mit Leuten geredet hat, die versucht haben ihren Deckel online zu finden, oder selbst stundenlang auf dem Handybildschirm hin und her gewischt haben, wissen, welch skurrile Geschichten dabei rauskommen können.

Der perfekte Match, die ganz große Liebe bleibt da leider oft die Ausnahme. Dennoch haben die Erfahrungen auch ihre Vorteile: Man lernt zu wissen, was man nicht will. Und unterhaltsam sind sie oftmals auch noch. Daher unsere Bitte an euch: Teilt eure unvergesslichste Online-Dating-Erfahrung mit uns und unseren Lesern und Leserinnen. Schickt sie uns ganz einfach per E-Mail an community@lessentiel.lu. Die besten Storys könnt ihr zeitnah in unserer Community-Rubrik wiederfinden – selbstverständlich anonym.

(lm/L'essentiel)