Kommen am Sonntag wieder strengere Regeln?

Luxemburg sah sich in den letzten Wochen mit einem starken Anstieg der Coronavirus-Infektionen konfrontiert. Gesundheitsdirektor Jean-Claude Schmit sprach sogar von einer «zweiten Welle». Premierminister Xavier Bettel (DP) zeigte sich bei der gestrigen Pressekonferenz da etwas zurückhaltender: «Es dauert noch ein paar Tage, bis die Experten wissen, wo wir stehen und was zu tun ist. Wenn die Zahl der Infektionen in den nächsten Tagen weiter ansteigt, werden wir am Sonntag eine Regierungsrat-Sitzung abhalten, um die nächsten Schritte festzulegen.» Dabei könne es auch zu neuen Maßnahmen kommen, wenn sich die Situation nicht entspannt.

Es liegt auf der Hand, dass restriktivere Regeln wieder mehr Kontrolle über die Situation bringen könnten. Am heutigen Donnerstag wird das Abgeordnetenhaus daher voraussichtlich das neue Covid-Gesetz verabschieden, das die Zahl der Personen in einer Versammlung, ob zu Hause oder an einem öffentlichen Ort, auf 20 begrenzt. Darüber hinaus müssen alle sitzen, und zwar in einem Abstand von zwei Metern, ansonsten sind Masken vorgeschrieben.

Das Ziel für Luxemburg bleibt die Aufrechterhaltung einer Situation, die in den Krankenhäusern beherrschbar ist und die Gesundheit der Bevölkerung nicht gefährdet. Der Premierminister betonte noch einmal die entscheidende Bedeutung der Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen: «Die Maske ist kein Luxus, sie ist ein Akt der Solidarität und Verantwortung. Das Virus ist nicht verschwunden und Social Distancing ist nach wie vor wichtig.»

(jw/L'essentiel)