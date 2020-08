Sehen so Konzerte und Festivals in Zukunft aus?

Der britische Singer-Songwriter Sam Fender hat in Newcastle ein ausverkauftes Konzert vor 2500 Besuchern gespielt. Und das mitten in der Corona-Pandemie. Seit einigen Monaten versuchen Veranstalter Konzepte zu erarbeiten, um Konzerte und andere große Shows trotz Abstandsregeln zu gewährleisten.

In Newcastle hat das erste große Social-Distancing-Konzert gut funktioniert. Die neue Virgin Money Unity Arena im Gosforth Park hat dafür 500 kleine Tribünen für die Gäste aufgestellt. Zwei bis fünf Konzertgänger waren pro Plattform zugelassen. Der Veranstalter richtete genügend Absperrungen ein, um den Sicherheitsabstand zu wahren.

Fans sollten zudem mit dem Auto anreisen, vom Parkplatz aus wurden die Gruppen dann zu ihren Sichtbereichen geführt, um so einen großen Andrang zu vermeiden. Toilettengänge mussten nach dem Einbahnstraßen-Prinzip erledigt werden. Dabei herrschte Maskenpflicht.

In den sozialen Netzwerken fielen die Berichte der Besucher durchaus positiv aus. Es sei zwar ein anderes Konzerterlebnis ohne Pogen und Tanzen, dafür mit viel Gemütlichkeit.

The UK’s first socially distanced concert is happening now in Newcastle.



Attendees have their own private viewing area with 6-feet of space between them.



A whole new world...pic.twitter.com/JD8UNGXJdF