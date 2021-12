Zeit für einen gemeinsamen Urlaub-​​Throwback!

Draußen ist es trist und kalt und auch wenn eigentlich die Zeit für wohlige Weihnachtsstimmung ist, kann einem die Pandemie ganz schön die Laune verhageln. Doch wir haben ein Gegenmittel: Lasst uns einen imaginären Cocktail mit Schirmchen am Strand genießen – wer will, kann sich natürlich auch einen kredenzen – und gemeinsam in Urlaubserinnerungen schwelgen! Entsprechende musikalische Untermalung kann ebenfalls nicht schaden, um der Stimmung einen kleinen (Achtung, Corona-Trigger) Boost zu geben.

Jetzt aber bitte nicht zu sehr zurücklehnen, ein bisschen was müsst ihr nämlich schon machen: uns in euren Urlaub mitnehmen. Schickt uns dafür eure schönsten Urlaubsbilder an community@lessentiel.lu oder auf Social Media, wir kreieren eure Throwback-Diashow.

