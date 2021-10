Wie gruselig mag Luxemburg Halloween?

Es ist wieder so weit: Halloween steht vor der Tür und dieses Jahr darf auch endlich wieder richtig gefeiert werden! Seid auch ihr richtige Gruselfans? Was habt ihr am Wochenende geplant? Zeigt uns eure schaurigen Kostüme für die Halloween-Party, Dekoideen, ausgehölten Kürbisse und verzierten Schauergerichte!

Oder ist vielleicht sogar euer Haustier eine echte Partymaus und Verkleidungsfan? Dann schickt uns eure Bilder an per E-Mail an community@lessentiel.lu oder bei unseren Social Media Profilen.

L'essentiel-App Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere den Community-Push in unserer App (für iPhone oder Android) und Du verpasst nichts mehr! Social Media Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter.

(L'essentiel)