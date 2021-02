Der 5. Februar steht im Zeichen des Genusses

Jeder kennt sie, viele lieben sie, manche weinen jetzt still, weil sie sie allergiebedingt nicht essen dürfen: Die Schokoladen-Haselnuss-Creme «Nutella». Seit 2007 wird der 5. Februar dem Brotaufstrich gewidmet, der an besonders emotionalen Tagen auch gerne mal aus dem Glas gelöffelt wird. Erstaunlicherweise entstand die Creme, die heute fast schon als Inbegriff des Schoko-Aufstrichs gilt, aus der Not heraus.

Nachdem Napoleons Regierung 1806 verhinderte, dass britische Produkte in die von Frankreich kontrollierten europäischen Häfen gelangen, mussten Lösungen gefunden werden: Der Großteil der europäischen Schokolade stammte nämlich aus britischen Kolonien. Um das Schokoladen-Manko zu kompensieren, schuf der Turiner Chocolatier Michele Prochet «Gianduja», eine Mixtur aus Restbeständen an Schokolade und einer Paste aus einheimischen Haselnüssen. Diese Süßigkeit wurde allerdings in Form von festen Blöcken verzehrt.

Die Rezeptur, wie wir sie kennen, gibt es seit den 1960ern. Nachdem Pietro Ferrero 1951 anfing eine cremige Variante der Turiner Nascherei in Umlauf zu bringen, änderte sein Sohn zwölf Jahre später das Rezept leicht ab und taufte die leckere Schoko-Masse auf den heute nicht mehr wegzudenkenden Namen «Nutella».

Und obschon die Vielfalt an Haselnuss- und Schoko-Cremes von Jahr zu Jahr unübersichtlicher wird, bleibt Ferreros Nutella unter den Konsumenten die Nummer Eins. Ob auf dem Brot, als leckere Sauce auf Pfannkuchen oder einfach nur zum Löffeln. Kein Wunder, dass dem sündhaft süßen Aufstrich auch ein Kalendertag gewidmet wird.

(lm/L'essentiel)