Der 17. März erstrahlt wieder in grün!

Der St. Patrick's Day ist ein nationaler Feiertag in Irland. Jedes Jahr am 17. März feiern die Iren ihre Geschichte und Kultur auf der ganzen Welt. 1903 zum Feiertag erklärt, findet er am Todestag des Heiligen Patrick im Jahr 461 statt.

Der Missionar, der als Schutzpatron Irlands gilt (sein richtiger Name war Maewyn Succat), soll das Christentum im 5. Jahrhundert nach Irland gebracht haben. Der Legende nach versuchte er, den Begriff der Heiligen Dreifaltigkeit mit Hilfe eines dreiblättrigen Klees zu erklären.

Warum der ganze Klee und das viele Grün?

Bis heute repräsentiert das grüne Kleeblatt («shamrock», vom irisch-gälischen «seamróg») als Nationalsymbol Irland, die «Grüne Insel». Auch die irische Rugby-Nationalmannschaft spielt als «Shamrock XV» im Zeichen des Kleeblatts.

Die vierblättrige Variante sowie die Farbe grün soll die Kraft haben Glück und Reichtum zu bringen. Der bekannte irische Kobold (Leprechaun) soll helfen, Schätze zu bergen.

[CHICAGO en français ]Depuis plus de 60 ans, la Chicago river est teinte en vert pour célébrer la Saint-Patrick. ????????



Cette tradition met en avant la grande communauté irlandaise installée à Chicago depuis le début du XXe siècle.



La tradition est née par accident lorsque … pic.twitter.com/EBdGqG4jSu — Voyage en français (@voyagenfrancais) March 16, 2021

Pandemiebedingt fällt St. Patrick's Day im Lieblingspub dieses Jahr leider aus. Feiert ihr trotzdem? Vielleicht im kleinen Kreis zu Hause oder bei einem irischen Film? Oder beim Online-Meeting und ein paar grünen Bieren oder Guiness mit Freunden? Schreibt es uns in die Kommentare!

