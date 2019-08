Schnapszahlen sind in Luxemburg nicht im Trend

Im September liegen zwei besondere Daten, die eine Hochzeit zu einem Schnapszahl-Termin erlauben: Es sind der 1.9.2019 und der 19.9.2019. Zu solchen Tagen gab es in den vergangenen Jahren oft einen Ansturm auf die Standesämter.

Liegen Hochzeiten zu Schnapszahl-Terminen noch im Trend? Der 1.9.2019 ist ein Sonntag. Daher wird keine einzige standesamtliche Trauung in der Stadt Luxemburg stattfinden. Denn Trauungen werden dort ausschließlich mittwochs, donnerstags und freitags vorgenommen. Samstags, sonntags und feiertags finden dagegen keine statt.

Hat das den Trend gestört? Einige Standesämter in Deutschland, etwa in Konstanz am Bodensee, hätten sogar eine Ausnahme gemacht und geöffnet. Es habe aber keine Anfragen gegeben, so Renate Reisch vom dortigen Standesamt. Der 1.9.2019 liegt also offenbar so gar nicht im Trend.

Diese unberechenbaren Luxemburger

Dafür umso beliebter, zumindest in Deutschland, der 19.9.2019. Da sind die Standesämter in manchen Städten ausgebucht. In Baden-Württemberg sieht man einen generellen Trend: Welcher Monate beliebt bei Hochzeitspaaren ist, werde «vor allem davon bestimmt, in welchem Monat es einen sogenannten Schnapszahl-Tag gab», sagt Werner Brachat-Schwarz vom Landesamt.

Und in Luxemburg? Für den 19.9.2019 sind bisher zwei Standesamtliche Trauungen eingetragen. «Es sticht auch kein anderes Datum hervor, an dem dieses Jahr außergewöhnlich viele Paare standesamtlich geheiratet haben oder heiraten werden», sagt Patricia Kariger, Sprecherin der Stadt Luxemburg.

Diese Luxemburger! Sie scheinen einfach unberechenbar zu sein. Zumindest, was die Wahl des Hochzeitstages angeht.

(Marlene Brey/L'essentiel)