Jetzt steht die Silvesterplanung an

Der letzte Sonntag im Jahr 2019 war ein verkaufsoffener Sonntag. In den Einkaufswagen türmten sich die Lebensmittel für das Silvestermenü. Damit man die Vorbereitungen entspannter angehen kann. «Wir wollen jedes Jahr unterschiedliche Dinge essen an Silvester. In diesem Jahr wird es Braten und Kartoffeln geben», sagten Jessica und Paula, deren Einkaufswagen zum Bersten voll schien.

Maximal 300 Euro

Familie Robert ist noch unentschlossen, man schwanke zwischen «einem Raclette und einem Fondue» und ihr Budget von 300 Euro wollen sie nicht überschreiten. «Es ist das erste Jahr, in dem wir uns ein Budget gesetzt haben, weil wir etwa 20 Gäste haben. Es geht darum, Exzesse zu vermeiden», erklärte Jos, der Vater der Familie aus Tettingen. Alessia und Thomas, ein junges Paar aus Bartringen, haben sich stattdessen für Häppchen und Snacks entschieden. «Austern, Knoblauch-Garnelen und Kalbs-Tartar. Nach all dem werden die Leute nicht mehr hungrig sein und feiern wollen», sind sich die jungen Gastgeber einig.

Und ein Glas Champagner um Mitternacht? Das ist natürlich für die meisten obligatorisch. Die drei Freunde Hector, Louis und Pit hatten bereits eine Runde durch den Schnapsladen gedreht. «Für Getränke gibt es keine Grenzen. Da es Silvester ist, nehmen wir die besten Marken». Wein, Whisky, Rum und Champagner, das Trio ging für «mehrere hundert Euro» einkaufen. Für die Familie Fratteni ist der Wein das Wichtigste. «Wir haben zu Weihnachten schon genug zu essen gehabt», scherzt Paulo, der mit Weiß- und Rotwein im Wert von 150 Euro nach Hause ging.

(am/L'essentiel)