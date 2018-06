«Was zum Henker soll das sein?!?»

«Das ist eins von diesen simplen Gummi-Figürchen, aber ich habe absolut keinen Schimmer, welches Tier/Ding es darstellen soll», das schrieb ein Reddit-User am Mittwoch unter dieses Foto und bat die Community, ihm bei der Auflösung seines Rätsels zu helfen.

In den über 4000 Kommentaren unter dem Reddit-Post spekulieren die Reddit-User wie wild: Ist es eine Mischung aus einem Drachen und einem Äffchen? Oder eine seltsame Art eines Seepferdchens?

Die Rätsler werden langsam nervös: «Kann es bitte jemand rausfinden? Ich bin seit 30 Minuten am googeln und finde einfach keine Antwort. Das treibt mich in den Wahnsinn.» Was meinst du, was das Gummiband darstellen soll? Schreib es unten ins Kommentarfeld!

Community-Push:

Du willst nie wieder spannende Umfragen zu aktuellen Themen, lustige Leser-Fotos, die neuste Beratung von Dr. Sex, knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere unseren Community-Push in der App!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(L'essentiel/lia)