So bewertet Luxemburg die Digitalisierung

Die Digitalisierung hat vieles erleichtert. Das Luxemburger Institut TNS Ilres stellte am Mittwoch die Ergebnisse einer Umfrage vor. Darin konnten Einwohner bewerten, welche Aspekte der Digitalisierung sie als Verbesserung und welche sie als Verschlechterung empfinden.

Auf Verkehrsmeldungen in Echtzeit will kaum einer verzichten. 93 Prozent bewerten sie als positiv. Auch Online-Bestellungen von Fahrkarten (89 Prozent positiv), Online-Behördengänge (89 Prozent positiv), Online-Banking (89 Prozent positiv) und Online-Handel (79 Prozent positiv) sehen die meisten als Vorteil.

Die Beziehung unter den Kollegen hat sich verschlechtert

Skeptisch sind viele bei Cloud-Computing (64 Prozent) und Online/Mobil-Bezahlung (62 Prozent). 29 Prozent der Menschen in Luxemburg sprechen sich für vernetzte Geräte aus, 45 Prozent sind dagegen. Personalisierte Werbung wurde außerdem von 66 Prozent der Teilnehmer abgelehnt.

Auch im Bereich der Arbeit haben die Menschen gemischte Gefühle. 74 Prozent der Befragten denken, dass sich die Digitalisierung positiv auswirkt, insbesondere auf den Informationszugang (94 Prozent) und auf die Arbeitsorganisation (80 Prozent). Gleichzeitig gab die Hälfte der Befragten an, dass sich die Beziehung unter Kollegen und Vorgesetzten verschlechtert habe.

Ziel ist es, die Online-Behördengänge zu erleichtern

Der beigeordnete Minister für Digitalisierung Marc Hansen (DP) will die Ergebnisse nicht überinterpretieren. «Das Ziel ist nicht, alles zu digitalisieren. Aber es ist uns wichtig, dass die Menschen dem Prozess vertrauen», sagte er.

Die Befragten gaben in der Studie auch Wünsche für kommende Schritte in der Digitalisierung an. Diese betreffen die Erstattung von Arztrechnungen, Anträge für Dokumente und die Abgabe der Steuererklärung. Für den Minister zeigt diese Nachfrage, dass die Regierung auf dem richtigen Weg ist. Denn all diese Themen «stehen derzeit auf der Agenda», sagte Hansen.

