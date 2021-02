Packt die Sonnenbrillen aus – es wird sonnig!

Am Wochenende sollen die Temperaturen auf bis zu 15 frühlingshafte Grad steigen. Laut Meteolux gibt es am Samstag und Sonntag Sonne satt. An beiden Tagen soll es bis zu 10 Sonnenstunden geben – die passenden Frühlingsgefühle gibt's gleich dazu.

Jetzt wollen wir alle nur noch eins: ab in die leichte Klamotte, eine lässige Sonnenbrille auf die Nase und raus an die Frühlingsluft. Dabei schützt die Sonnenbrille nicht nur unsere müden Winteräuglein vor den ungewohnt intensiven Sonnenstrahlen, sondern dient auch noch als stylisches Accessoire.

Wir haben die 5 heißesten Sonnenbrillentrends für 2021

In diesem Jahr gibt es einen Trend zu besonders eckigen Modellen, hierbei spielt es keine Rolle, ob diese besonders groß oder schmal sind, Hauptsache die Brillen an sich sind ein Eye-Catcher.

Werdet ihr euer Wochenende auch in der Sonne genießen? Schickt uns gerne ein Sonnenbrillen-Selfie an community@lessentiel.lu, postet es auf Facebook in die Kommentare oder schickt es per Messenger.

(L'essentiel/amn)