Was ist dein «Guilty Pleasure»?

Jeder hat ein heimliches Laster. Während die einen bei Bacon mit Honig schwach werden, stehen andere total auf eine Käsestange mit Nutella. Waffeln mit Marmelade und Ahornsirup – wenn es ums Essen geht, können einige sehr kreativ werden. Viele verbinden mit ihrem «Guilty Pleasure»-Essen auch eine bestimmte Kindheitserinnerung.

Wir wollen nun von euch wissen, was ist euer heimliches Laster? Bei welchem Schweinkram läuft euch das Wasser im Munde zusammen? Bist Du eher der süße oder der salzige Typ oder kombinierst Du beides nach Herzenslust? Schreibt es uns in die Kommentare oder schickt uns euer absurdes Leibrezept an community@lessentiel.lu !

