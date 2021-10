Wir wollen die lustigste Story aus der Schule hören

Der 5. Oktober steht im Zeichen der Lehrkräfte dieser Welt, denn laut der Unesco ist heute der Weltlehrertag. Dass Lehrerinnen und Lehrer einen wichtigen Job erledigen, ist den meisten wahrscheinlich klar. Deshalb konzentrieren wir uns heute eher auf die witzigen oder skurrilen Momente, die Schüler mit ihren täglichen Begleitern erleben.

Du hast etwas Unvergessliches mit einem Deiner Lehrer erlebt? Oder bist Du vielleicht selber Lehrer und hast so manch lustige Geschichte zu erzählen? Dann schreibt uns eure Erlebnisse gerne per E-Mail an community@lessentiel.lu.

Selbstverständlich werden wir Deine Erzählungen vertraulich behandeln und keine Namen nennen, wenn dies von Dir gewünscht wird. Im Gegenzug bitten wir auch um Deinen respektvollen Umgang mit unserem Aufruf: Es geht nicht darum, jemanden in die Pfanne zu hauen, sondern darum, gemeinsam über Erlebtes zu lachen. Respektlose oder fragwürdige Einsendungen werden demnach nicht für ein Follow-up verwendet.

