«Ich bin der Einzige, der noch nie Sex hatte!»

Frage von Jon (21) an Doktor Sex

Ich bin bald 21 Jahre alt. Und mittlerweile der einzige in meinem Freundeskreis der noch nie Sex und auch keine Freundin hatte. Vor drei Jahren war das tendenziell auch schon so, damals fand ich es aber nicht sonderlich schlimm.

Mittlerweile bereitet mir dieser Umstand aber immer mehr Sorgen. Meine Freunde versichern mir zwar stets, die Richtige werde schon irgendwann kommen. Aber ich will doch auch meine Erfahrungen sammeln und nicht einfach auf die «Richtige» warten und hoffen.

Langsam gerate ich fast schon in eine depressive Stimmung wenn ich daran denke. Was ich mit Sicherheit sagen kann ist, dass es nicht an meinem Aussehen liegt. Was kann ich tun, damit es endlich vorwärts geht?

Antwort von Doktor Sex

Lieber Jon,

den Stress, den du hast, erleben auch andere Männer und Frauen in deinem Alter. Die Überzeugung, man müsse ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben bestimmte Erfahrungen gemacht haben, ist weit verbreitet. Und betrifft nicht nur den Sex oder Beziehungen.

Konfrontiert man dieses Denken mit der gelebten Realität, zeigt sich ein anderes Bild. Auch wenn dies von den Betroffenen nicht an die große Glocke gehängt wird und genaue Statistiken fehlen: Eine nicht unbedeutende Anzahl junger Menschen hatte mit 20 noch keinen Sex und auch keine Beziehung.

So waren beispielsweise rund 30% der 7'142 Teilnehmenden einer Studie der Unispitäler Zürich und Lausanne aus dem Jahr 2018 – sie waren 24 bis 26 Jahre alt – single. Und die Beziehung der übrigen Teilnehmenden hatte erst im Alter von durchschnittlich 22 Jahren begonnen. Den ersten Sex hatten die Befragten im Mittel mit knapp unter 17 Jahren.

Auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Trost ist: Die Zahlen zeigen, dass du nicht allein bist und mit 21 Jahren durchaus noch Zeit hast, die von dir gewünschten Erfahrungen zu machen.

Was kannst du tun?

Auch wenn du glaubst, du seist heillos im Hintertreffen, ist die Lage nicht so dramatisch, wie du sie einschätzt. Primär solltest du daher dein Denken verändern, denn dadurch wird sich dein Stress reduzieren. Und mit weniger Stress lässt sich entspannter sein, was sich positiv auf deine Ausstrahlung auswirken wird. Gelassenheit ist sexy!

Was man sonst noch sagen könnte, hast du sicher von deinen Freunden schon unzählige Male gehört oder in der einschlägigen Ratgeberliteratur gelesen. Ich erspare mir darum diese Art von Tipps.

In meiner Beratungspraxis fällt mir immer wieder auf, mit wie wenig Bewusstsein sich Menschen in ihre Beziehungen begeben und darin bewegen. Es könnte daher Sinn machen, dir in Ruhe zu überlegen, was du dir wünschst und was du brauchst in der Begegnung mit deiner künftigen Freundin. Alles Gute!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)