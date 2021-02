Worauf verzichtest Du während der Fastenzeit?

In beinahe jeder Glaubensrichtung gibt es sie: die Fastenzeiten. Im Islam ist es der «Ramadan», im Judentum «Jom Kippur» und in der römisch-katholischen Glaubensrichtung wird die Fastenzeit auch als «österliche Bußzeit» bezeichnet. Wer jetzt aber denkt, in dieser Zeit Hunger leiden zu müssen, liegt falsch. In der Fastenzeit geht es nicht darum, an der Bikini-Figur zu arbeiten, sondern ganz schlicht um Verzicht – und das in allen Formen.

Ihr haltet sowieso eine strenge Diät und wisst nicht, worauf ihr noch verzichten sollt? Oder ihr kommt einfach nicht durch den Tag ohne diesen einen leckeren Schokoriegel? Kein Problem! Es gibt nämlich keine genaue Anleitung, wie Menschen fasten sollen. Die einzige Regel lautet Verzicht.

Im digitalen Zeitalter ist es daher kaum verwunderlich, dass Menschen vermehrt auf soziale Netzwerke, Fernsehen, oder das Gamen verzichten (wenigstens im Privaten). Einfach mal nicht 24 Stunden erreichbar sein, nicht jeden Insta-Post des Lieblingsinfluencers sofort liken und kommentieren und stattdessen mit einem Buch auf der Couch sitzen, kann durchaus eine entspannende Wirkung haben. Und genau das ist der Sinn der Fastenzeit: Gelüste sollen während 40 Tagen (Sonntage ausgeschlossen) gebremst werden, damit Körper und/oder Geist gereinigt werden können. Neben des Einschränkens des digitalen Konsums sind auch der Verzicht auf Fleisch, tierische Produkte, Zigaretten, Alkohol, Sex oder Süßigkeiten jedes Jahr ganz hoch in der Fastenzeit-Rangliste.

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(L'essentiel)