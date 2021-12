Hast Du Dich seit Montag impfen lassen?

Seit Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert am vergangenen Montag mitgeteilt haben, dass für sämtliche Freizeitaktivitäten schnellstmöglich die 2G-Regelung (geimpft oder genesen) eingeführt werden soll, haben so manche Ungeimpfte sich doch noch für den Pieks entschieden.

Das Thema Impfung sowie auch 2 oder 3G-Regelungen werden mit Sicherheit weiterhin für Kontroversen sorgen. Dennoch sorgen sie bei manch einem zum Umdenken oder dienen als Motivation, einen Termin in einem Impfzentrum zu buchen. Wir wollen von dir wissen: Hast Du Dir seit Montag die erste Dosis verabreichen lassen, oder vielleicht einen Termin in einem Impfzentrum vereinbart? Verratet es uns in unserer Umfrage!

